"Россияне убивают украинцев". На премьере фильма в Каннах команда устроила акцию протеста

Об этом сообщили на странице ГосКино в Facebook.

Во время звуков сирены участники акции развернули плакат "Россияне убивают украинцев. Вы считаете оскорбительным и тревожным говорить об этом геноциде?".

"Страшные для украинцев звуки сирен на Каннском кинофестивале. И обращение по красной дорожке: Russians kill Ukrainians. Do you find it offensive or disturbing to talk about this genocide?",- говорится в сообщении.

Члены команда также одели футболки с фото Евгения Малолетки из Мариуполя для фотокола на Каннском фестивале 2022 года.

24 мая в рамках Каннского кинофестиваля Государственное агентство Украины по кино вместе с Украинским национальным павильоном провели благотворительный вечер-аукцион с уникальными кинематографическими и художественными лотами.

