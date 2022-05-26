"Россияне убивают украинцев". На премьере фильма в Каннах команда устроила акцию протеста
В Каннах состоялась мировая премьера украинской ленты "Видение бабочки". Члены команды фильма устроили в Каннах акцию протеста, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине
Об этом сообщили на странице ГосКино в Facebook.
Во время звуков сирены участники акции развернули плакат "Россияне убивают украинцев. Вы считаете оскорбительным и тревожным говорить об этом геноциде?".
"Страшные для украинцев звуки сирен на Каннском кинофестивале. И обращение по красной дорожке: Russians kill Ukrainians. Do you find it offensive or disturbing to talk about this genocide?",- говорится в сообщении.
Члены команда также одели футболки с фото Евгения Малолетки из Мариуполя для фотокола на Каннском фестивале 2022 года.
- 24 мая в рамках Каннского кинофестиваля Государственное агентство Украины по кино вместе с Украинским национальным павильоном провели благотворительный вечер-аукцион с уникальными кинематографическими и художественными лотами.
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