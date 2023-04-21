Россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области, в области есть раненый

Об этом информирует глава Донецкой области Павел Кириленко.

20 апреля россияне убили жителя города Часов Яр Бахмутского района.

Также в поселке городского типа Заречное Краматорского района поражения потерпел человек.

Всего на территории Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 1478 человек, 3415 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновахе Донецкой области невозможно.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул начальник ОВА.