Россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области, в области есть раненый
За сутки, 20 апреля, в результате военных действий российских войск погиб мирный житель Часового Яра Донецкой области, в Заречном есть раненый
Об этом информирует глава Донецкой области Павел Кириленко.
20 апреля россияне убили жителя города Часов Яр Бахмутского района.
Также в поселке городского типа Заречное Краматорского района поражения потерпел человек.
Всего на территории Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 1478 человек, 3415 получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновахе Донецкой области невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул начальник ОВА.
- Во вторник, 18 апреля, российские военные произвели артиллерийский обстрел города Украинской Донецкой области - по меньшей мере 8 человек ранены.
- В ночь на 18 апреля вражеские войска снова обстреляли Славянск Донецкой области двумя ракетами С-300 и двумя "шахедами".
- В ночь на 19 апреля российская армия нанесла удар по населенным пунктам Донецкой области. Авдеевка подверглась обстрелам из "градов" и артиллерии, в Бахмуте - один погибший.
- В среду, 19 апреля, в результате военных действий российской армии на территории Донецкой области погиб мирный житель, двое ранены.
- С 15 по 18 апреля из прифронтовой Авдеевки Донецкой области вывезли троих детей , сейчас в городе остается 12-летний подросток.
- Из Авдеевки в Донецкой области 20 апреля эвакуировались семь горожан, еще 1790 человек остаются в городе.
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