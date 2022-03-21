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Россияне убили в Авдеевке пятерых украинцев и около десяти ранили

21 мартa, 2022 понедельник
20:58
война с Россией Окупант сепар

21 марта в Авдеевке российские военные убили пятерых гражданских, около десяти человек ранены

Об этом сообщила Авдеевская городская военно-гражданская администрация.

"Сегодня российская сволочь вновь принесла в Авдеевку смерть и разрушение. "Хваленая армия" убила пятерых наших жителей, около десяти гражданских ранены. Пока проводят "денацификацию" школ и квартир мирного населения, полностью их уничтожая..." - отметил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

По его словам, захватчик намерен сровнять город Авдеевка с землей.

"Возможно, это у орков комплекс неполноценности? Дескать, у России *опа, в дыре - дно, надо и украинскую Авдеевку с землей сровнять... Не получится!! Мы все равно победим! Все восстановим! Берегите себя! Все будет Украина!" - подчеркнул Барабаш.

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Россия
война
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