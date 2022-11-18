Россияне убили уже 433 ребенка в Украине
С начала полномасштабного вторжения из-за российских обстрелов в Украине погибли 433 ребенка
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По состоянию на утро 18 ноября более 1 270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
По официальной информации ювенальных прокуроров, 433 ребенка погибли и более 837 получили ранения разной степени тяжести.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.
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