Россияне убили уже 433 ребенка в Украине

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 18 ноября более 1 270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 433 ребенка погибли и более 837 получили ранения разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

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