Россияне убили украинского военного в зоне ООС
В пятницу, 19 ноября, по состоянию на 11:00 российские оккупанты в зоне Операции объединенных сил 4 раза обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб украинский военнослужащий
Об этом сообщает штаб ООС.
Из четырех обстрелов в трех случаях захватчики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
В сторону Марьинки враги дважды вели огонь, задействовав запрещенные минометы калибра 82 мм и артиллерию калибра 122 мм.
В направлении Лопаскине противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.
Вблизи Причепиловки россияне вели огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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