Россияне убили украинского военного в зоне ООС

Об этом сообщает штаб ООС.



Из четырех обстрелов в трех случаях захватчики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



В сторону Марьинки враги дважды вели огонь, задействовав запрещенные минометы калибра 82 мм и артиллерию калибра 122 мм.



В направлении Лопаскине противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.



Вблизи Причепиловки россияне вели огонь из стрелкового оружия.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.