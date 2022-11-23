Россияне убили гражданского в Бахмуте, еще восемь получили ранения
Армия Российской Федерации продолжает совершать преступления против гражданского населения Донбасса: с начала вторжения военные РФ убили 1221 человека, еще 2628 – ранены
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Российская армия снова покончила с местным жителем Донбасса, 22 ноября оккупанты убили гражданского в Бахмуте. Еще сообщается о восьмерых раненых в Донецкой области.
Глава ОВА отмечает, что известное количество убитых - 1221 человек и 2628 раненых на Донбассе, не содержит данных о жертвах российской агрессии в Мариуполе и Волновахе.
"За каждое преступление будет наказание!" - подчеркивает Кириленко.
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- Напомним, 22 ноября Кириленко информировал , под обстрелами россиян в Донецкой области погибли 4 человека, еще 4 получили ранения.
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