Россияне убили гражданского в Бахмуте, еще восемь получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Российская армия снова покончила с местным жителем Донбасса, 22 ноября оккупанты убили гражданского в Бахмуте. Еще сообщается о восьмерых раненых в Донецкой области.

Глава ОВА отмечает, что известное количество убитых - 1221 человек и 2628 раненых на Донбассе, не содержит данных о жертвах российской агрессии в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!" - подчеркивает Кириленко.

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