Россияне убили двоих и ранили троих человек, обстреляв Никопольщину из артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Россияне обстреляли Красногригорьевскую общину, расположенную на Никопольщине. В результате атаки погибли 32-летний и 41-летний мужчины. Еще трое – ранены

"В общине враг изуродовал транспортное предприятие. Повреждены трехэтажка и 7 частных домов. А еще – хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются", - добавил Лысак.