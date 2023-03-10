Россияне убили двоих и ранили троих человек, обстреляв Никопольщину из артиллерии
В пятницу, 10 марта, в результате российских обстрелов на Никопольщине погибли двое мужчин
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Россияне обстреляли Красногригорьевскую общину, расположенную на Никопольщине. В результате атаки погибли 32-летний и 41-летний мужчины. Еще трое – ранены
"В общине враг изуродовал транспортное предприятие. Повреждены трехэтажка и 7 частных домов. А еще – хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются", - добавил Лысак.
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