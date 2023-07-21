Россияне убили двоих детей и ранили пожилую женщину, обстреляв поселок в Донецкой области
Российские террористы в пятницу, 21 июля, ударили из артиллерии по поселку Дружба Донецкой области. В результате атаки погибли два ребенка, также ранение получила пожилая женщина
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Отмечается, что около 15:00 российские оккупанты обстреляли поселок из артиллерии. Один из снарядов попал во двор, где находились дети. В результате погибли брат и сестра -10-летний мальчик и 16-летняя девушка.
Кроме того, в том же селении во время обстрела была ранена пожилая женщина.
"В очередной раз призываю родителей несовершеннолетних детей: вывозите детей из опасной зоны! Дети не должны жить рядом с войной. За сохранение их жизни вы отвечаете в том числе и перед законом", - добавил ОВА.
- За прошедшие сутки россияне совершили 19 обстрелов по Донетчине, применив БПЛА "Шахед", РСЗО "Град", "Ураган", артиллерию, танки, минометы.
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