Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Отмечается, что около 15:00 российские оккупанты обстреляли поселок из артиллерии. Один из снарядов попал во двор, где находились дети. В результате погибли брат и сестра -10-летний мальчик и 16-летняя девушка.

Кроме того, в том же селении во время обстрела была ранена пожилая женщина.

"В очередной раз призываю родителей несовершеннолетних детей: вывозите детей из опасной зоны! Дети не должны жить рядом с войной. За сохранение их жизни вы отвечаете в том числе и перед законом", - добавил ОВА.