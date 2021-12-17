Россияне убили бойца ООС, еще один ранен
В четверг, 16 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Новолуганского захватчики били из стрелкового оружия.
Возле Песков оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 и Травневого враг обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
В районе Павлополя россияне открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один - получил ранение. Раненый госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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