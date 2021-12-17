Россияне убили бойца ООС, еще один ранен

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Новолуганского захватчики били из стрелкового оружия.



Возле Песков оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



Вблизи Золотого-4 и Травневого враг обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.



В районе Павлополя россияне открывали огонь из стрелкового оружия.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один - получил ранение. Раненый госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.