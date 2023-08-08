Россияне убили 78 работников ГСЧС с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину во время ликвидации последствий российских атак погибли 78 работников ГСЧС и по меньшей мере 280 получили ранения
Об этом сообщил спикер ГСЧС Украины полковник Александр Хорунжий на брифинге в Military Media Center.
По данным спикера ГСЧС, с начала широкомасштабного вторжения из-за обстрелов россиян во время ликвидации последствий ракетных ударов погибли 78 работников ГСЧС и 280 получили ранения.
В СМИ также отметили, что спасатели защищены международными конвенциями, поскольку не ведут боевых действий, а выезжают для спасения людей и оказания помощи.
"Россияне обстреливают спасателей, игнорируя международные конвенции", - говорится в сообщении.
- Вечером 7 августа Россия нанесла удар по Покровску Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома. По состоянию на утро 8 августа спасатели завершили разбор завалов: известно о 7 погибших, среди них сотрудники ГСЧС, которые первыми приехали на место происшествия для оказания экстренной помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушений. Также от российского удара 88 человек получили ранения, из которых 7 работников ГСЧС и 4 военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное