Россияне убили 78 работников ГСЧС с начала полномасштабного вторжения

Об этом сообщил спикер ГСЧС Украины полковник Александр Хорунжий на брифинге в Military Media Center.

По данным спикера ГСЧС, с начала широкомасштабного вторжения из-за обстрелов россиян во время ликвидации последствий ракетных ударов погибли 78 работников ГСЧС и 280 получили ранения.

В СМИ также отметили, что спасатели защищены международными конвенциями, поскольку не ведут боевых действий, а выезжают для спасения людей и оказания помощи.

"Россияне обстреливают спасателей, игнорируя международные конвенции", - говорится в сообщении.