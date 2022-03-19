Россияне убили 7 мирных жителей и ранили еще 5, обстреляв из минометов Макаров, Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.



"18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице", - говорится в сообщении.



Также из-за обстрелов частично разрушились жилые здания, административное сооружение и другие помещения.









Напомним, в Донецкой области россияне за сутки обстреляли по меньшей мере 37 гражданских объектов и убили десятки жителей.