Россияне убили 7 мирных жителей и ранили еще 5, обстреляв из минометов Макаров, Киевской области
18 марта в результате минометного обстрела в Макарове, что в Киевской области, погибли 7 человек и еще 5 травмированы
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице", - говорится в сообщении.
Также из-за обстрелов частично разрушились жилые здания, административное сооружение и другие помещения.
- Напомним, в Донецкой области россияне за сутки обстреляли по меньшей мере 37 гражданских объектов и убили десятки жителей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное