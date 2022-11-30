Россияне убили 5 гражданских в Донецкой области, 15 человек получили ранения
18 ноября оккупанты убили еще пятерых жителей Донецкой области, ранения получили 15 человек
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
За сутки 28 ноября россияне убили 5 гражданских людей на оккупированной Донетчине: 2 в Бахмуте, 2 в Дробышево и 1 в Лимане. Также 15 местных жителей получили ранения.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, - говорит Павел Кириленко. - Но каждый военный преступник будет наказан!"
- Напомним, вражеские войска в течение 29 ноября нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам и совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.
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