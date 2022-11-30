Россияне убили 5 гражданских в Донецкой области, 15 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки 28 ноября россияне убили 5 гражданских людей на оккупированной Донетчине: 2 в Бахмуте, 2 в Дробышево и 1 в Лимане. Также 15 местных жителей получили ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, - говорит Павел Кириленко. - Но каждый военный преступник будет наказан!"

Напомним, вражеские войска в течение 29 ноября нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам и совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.

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