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Россияне убили 428 украинских детей за время полномасштабной войны

19 октября, 2022 среда
09:36
война с Россией

Российские захватчики убили 428 детей и ранили более 815 с начала полномасштабного вторжения в Украину

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 19 октября 2022 года более 1243 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 428 детей погибли и более 815 получили ранения разной степени тяжести", - отметили в пресс-службе.

Данные не окончательны, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 415, Харьковской - 258, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.

Во время фиксации преступлений РФ в Донецкой области на месте стихийного захоронения в Лимане обнаружили тела троих детей в возрасте 2, 9 и 14 лет с признаками осколочных и минно-взрывных ранений.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2663 учебных заведения. 326 из них разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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