Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 29 сентября 2022 года более 1175 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 396 детей погибли и свыше 779 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули юные.

Эти данные не окончательны, так как в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 402, Харьковской – 232, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 28.

В Днепре в ночь на 29 сентября оккупанты одного ребенка убили, еще одного ранили.

В Бахмуте в Донецкой области 28 сентября от российских обстрелов получил ранение 17-летний парень.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2,5 тыс. учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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