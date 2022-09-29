Россияне убили 396 детей и ранили более 779 за время полномасштабной войны против Украины
Оккупанты убили 396 детей, более 779 ранили и повредили 2,5 тыс. учебных заведений с начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 29 сентября 2022 года более 1175 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 396 детей погибли и свыше 779 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули юные.
Эти данные не окончательны, так как в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 402, Харьковской – 232, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 28.
В Днепре в ночь на 29 сентября оккупанты одного ребенка убили, еще одного ранили.
В Бахмуте в Донецкой области 28 сентября от российских обстрелов получил ранение 17-летний парень.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2,5 тыс. учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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