Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 20 августа 2022 года более 1081 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 363 ребенка погибли и более 718 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 377, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

В Запорожье в результате российского артобстрела Шевченковского 19 августа получила ранение 8-летняя девочка.

Стало известно, что в Краматорске Донецкой области 12 августа оккупанты ранили 12-летнюю девочку.

Также узнали о гибели 9-летней девочки 27 мая во время роийского обстрела домов в Большом Артаковом Николаевской области.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.

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