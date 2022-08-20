Россияне убили 363 детей и ранили более 718 за время полномасштабной войны против Украины
Оккупанты убили 363 детей, более 718 ранили, а также повредили 2328 учебных заведений за время полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 20 августа 2022 года более 1081 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 363 ребенка погибли и более 718 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 377, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.
В Запорожье в результате российского артобстрела Шевченковского 19 августа получила ранение 8-летняя девочка.
Стало известно, что в Краматорске Донецкой области 12 августа оккупанты ранили 12-летнюю девочку.
Также узнали о гибели 9-летней девочки 27 мая во время роийского обстрела домов в Большом Артаковом Николаевской области.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.
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