Россияне убили 343 ребенка и ранили более 635 за время полномасштабной войны против Украины
В Украине погибло 343 ребенка и были повреждены 2102 учебных заведения в результате полномасштабного вторжения России
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграм.
"По состоянию на утро 1 июля 2022 года более 978 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 343 ребенка погибли и более 635 ранены", - отметили в ОГПУ.
Цифры не окончательны, ведь их еще устанавливают в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Наибольших пострадавших детей – в Донецкой области – 339, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Отмечается, что в Одесской области в ночь на 1 июля россияне нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району. В результате погиб 10-летний мальчик и были ранены двое детей 4 и 17 лет.
В Луганской области от обстрела Лисичанская 28 - 29 июня погибла 13-летняя девочка.
В Донецкой области 29 июня россияне обстреляли Павловку и ранили 5-летнего мальчика.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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