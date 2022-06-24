Россияне убили 1338 гражданских жителей Киевщины, - глава ОВА Кулеба
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что более тысячи жителей области убили российские войска
Об этом он сообщил в Telegram .
"1338 мирных жителей погибли. Около 700 человек были убиты из стрелкового оружия. Более 5 тыс. семей остались без жилья. Между прочим, около 26 тыс. объектов инфраструктуры были повреждены или разрушены полностью", - написал Кулеба.
Он заявил, что у ОВА сейчас два приоритета
"Во-первых, повысить уровень жизни граждан Киевской области, во-вторых, обеспечить в правовом поле признание военных преступлений против украинского народа", – сказал Кулеба.
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