Россияне убили 1338 гражданских жителей Киевщины, - глава ОВА Кулеба

Об этом он сообщил в Telegram .

"1338 мирных жителей погибли. Около 700 человек были убиты из стрелкового оружия. Более 5 тыс. семей остались без жилья. Между прочим, около 26 тыс. объектов инфраструктуры были повреждены или разрушены полностью", - написал Кулеба.

Он заявил, что у ОВА сейчас два приоритета

"Во-первых, повысить уровень жизни граждан Киевской области, во-вторых, обеспечить в правовом поле признание военных преступлений против украинского народа", – сказал Кулеба.