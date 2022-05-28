Россияне у Лимана пытаются атаковать сразу в двух направлениях, перспективы такой тактики сомнительны – ISW

Об этом сообщает Институт исследования войны ISW.

Россияне из Лимана атакуют на юго-запад, чтобы поддержать застрявшие в Изюме силы, а также пытаются продвигаться на Северск (юго-восток), не оставляя надежд окружить украинских защитников. В этом направлении российские войска попытаются захватить дороги, ведущие в Северодонецк, чтобы разорвать украинские наземные линии связи, считают в Институте исследования войны.

И добавляют, что, учитывая предварительные результаты российских войск, им будет трудно достичь в ближайшие дни хотя бы какой-либо цели в районе Лимана.

Напомним, ISW сообщал , что кафиры не сумели оцепить Северодонецк и начали штурм.

Генштаб информировал , что россияне хотят оттеснить ВСУ от Лимана и наступать на Славянск.

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