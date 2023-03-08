Россияне тяжелой артиллерией обстреляли громаду на Днепропетровщине
Утром 8 марта вражеские войска попали по Марганецкой громаде Днепропетровщины
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов. А уже после шести утра враг накрыл огнем Марганецкую громаду. Российская армия ударила из тяжелой артиллерии. Все детали уточняются", - написал он.
В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что предварительно люди не пострадали.
- В результате обстрелов города Никополь на Днепропетровщине 6 марта были повреждены частные дома.
- Во вторник, 7 марта, россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Синельниковский район на Днепропетровщине, была повреждена линия электропередачи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.24
Покупка 38.24Продажа 39.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное