Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов. А уже после шести утра враг накрыл огнем Марганецкую громаду. Российская армия ударила из тяжелой артиллерии. Все детали уточняются", - написал он.

В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что предварительно люди не пострадали.