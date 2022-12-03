Россияне тянут себя в прошлое и хотят затащить нас следом, - парамедик Тайра
Россияне, вместо того, чтобы создавать что-то новое и идти вперед, тянут себя в прошлое и хотят затянуть украинцев следом за собой в этот водоворот
Об этом парамедик Тайра (Юлия Паевская) рассказала в эфире Еспресо.
"Я думаю, что после войны россияне будут говорить, то, что сейчас говорят немцы. Что бабушки и дедушки не были в курсе и не было информации об этих концлагерях. Это психология", - отметила она.
Тайра считает, что нации, чтобы объединиться – надо чем-то гордиться.
"Нам сейчас есть чем гордиться и мы действительно объединились. Нас ожидает большое будущее. Я предчувствую, что это будет очень круто, что мы построим новую Украину, а не будем возрождать старое полусовковое что-то. Россияне всю историю гордились дедами и победами, которые были одержаны в союзе с беларусами и украинцами, они присвоили эту победу себе и манипулируют ею, они пробуждают в немцах чувство вины, вместо того чтобы создавать что-то новое и идти вперед, тянут себя в прошлое и хотят затянуть нас вслед за собой в этот водоворот", - подытожила парамедикиня.
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