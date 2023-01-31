А я вам расскажу, откуда на Западе были сомнения и нерешительность в действиях России. И ответ на этот вопрос пришел ко мне во время чтения книги Гелен Плакроуз и Джеймса Линдсея "Цинические теории о гендере, расе и идентичности".

"Не все так однозначно" – это всем известный манифест российской пропаганды. На самом же деле это так же главный лозунг эпохи постмодернизма, в которой сейчас находится весь цивилизованный мир. Сравнение действий Кремля и постмодерна я нашел между строк этой книги.

Мы часто говорим, что современные кремлевские старцы родом из XIX века. В способах достижения целей да. Но вот в вопросе ведения пропагандистской войны совершенно наоборот. Российская машина оболванивания чувствует себя в эпоху господствующего на Западе постмодернизма как грибок во влажной среде.

Мы часто говорим, что современные кремлевские старцы родом из XIX века. В способах достижения целей да. Но вот в вопросе ведения пропагандистской войны совершенно наоборот. Российская машина оболванивания чувствует себя в эпоху господствующего на Западе постмодернизма как грибок во влажной среде

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Кремлевские пропагандистские манипуляции и другие средства стравливания разных общественных групп в демократических странах мягко ложатся в сознание дезориентированного постмодернистским нарративом сытого, безопасного и доверчивого человека. Или же, например, попытки России взорвать нынешний международный порядок ничем не отличается от сквозной идеи постмодерной революции – "взорвать" естественно выстраданные и взлелеянные веками западные порядки и понятия. Кстати, абсолютно либеральные по своей природе и успешны по факту достояния. Очевидно, что в этом случае задачи российских КГБистов и радикальных левых активистов в демократических государствах абсолютно согласуются. Вот почему западные леволиберальные аджендисты так часто выступают заочными союзниками или полезными идиотами тиранического Кремля.

Тренд постмодерна воспитывает в теле коллективного Запада сомнения в себе, расфокусирует и разбалансирует западные общества. Не считая того, все это закономерно вызывает радикальную реакцию правоконсервативных кругов. На выходе волевая угнетенность и наэлектризованность одновременно. В этом постмодернистском гумусе прорастают популисты и экстремисты разных мастей. Идеальное состояние Запада для России.

В постмодернистском гумусе прорастают популисты и экстремисты разных мастей. Идеальное состояние Запада для России

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Или еще одно. Используя эту ситуацию, московская дипломатия мимикрирует под угнетенных. Апеллируя к пропитанной постмодерной неопределенностью западной публики. Москва примеряет на себя роль "угнетенных групп", за чьи права упорно сражаются активисты "Социальной Справедливости". Россия рассчитывает на привитое западным элитам чувство "тирании раскаяния". Именно постмодерным трендом навеяны эти мазохистские тезисы: "мы сами виноваты, потому что долго раздражали Россию расширением НАТО на Восток" или "какой бы плохой ни была Россия, мы должны ее понять и простить".

Это примеры типичных ловушек цветущего на Западе постмодернистского контекста. И россияне умело и цинично используют это как оружие против того же Запада.

Мы можем точно утверждать, что советская, а затем и российская пропаганда, эксплуатировали постмодернистский тренд развития западной цивилизации в своей пропагандистской войне против демократических государств

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Конечно, я не скажу, что постмодерн придумали советские спецслужбы. Это будет слишком. Но мы точно можем утверждать, что советская, а затем и российская пропаганда эксплуатировали постмодернистский тренд развития западной цивилизации в своей пропагандистской войне против демократических государств.

Сама же книга о том, как борьба за права и справедливость в развитом западном обществе трансформировалась в движение к абсурду и самоуничтожению. Это добротное, основательное исследование о происхождении и развитии теории постмодерна, ее перерождении в активизм и агрессивный леволиберальный аджендизм.

Одним словом, книгу советую без всяких сомнений.

Естественно возникает вопрос о том, а что может исправить ситуацию. Напомню очень точное наблюдение Ларисы Волошиной: "Война — модерная штука. Следовательно, во время войны есть только белое и черное". То есть во время войны наибольшая определенность, потому что есть только свои и враги. К сожалению, мир заигрался в постмодерн. Пора возвращаться к определенности. Именно поэтому ценой героической борьбы своего народа Украина возвращает человечество к определенности, а значит, и в сознание. Вот какая у нас миссия. И это без преувеличения.