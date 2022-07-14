Россияне тщательно охраняют Крымский мост, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что оккупанты охраняют Крымский мост бешеным количеством систем ПВО
Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".
"Они напряжены сейчас через Крымский мост. Там сейчас очень тщательно охраняют. Там почти каждый день проходят обучение. Количество ПВО, которые поставили там для охраны этого объекта, просто безумно. Это говорит о том, что они серьезно относятся к тому оружию, у которых уже есть наши войска", - сказал Данилов.
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