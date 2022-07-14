Россияне тщательно охраняют Крымский мост, - Данилов

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

"Они напряжены сейчас через Крымский мост. Там сейчас очень тщательно охраняют. Там почти каждый день проходят обучение. Количество ПВО, которые поставили там для охраны этого объекта, просто безумно. Это говорит о том, что они серьезно относятся к тому оружию, у которых уже есть наши войска", - сказал Данилов.

16 июня главное управление разведки Украины опубликовало техническую документацию Крымского моста.

1 июля над Крымским мостом появился густой дым. Оккупационные власти утверждают, что это ДТП и обучение.

5 июля СМИ сообщили , что российские военные усилили ПВО и охрану Крымского моста для отражения возможного атаки ВСУ.

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