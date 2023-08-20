Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов у себя в telegram отметил, что по предварительным данным, в результате попадания в жилую часть города ранены 10 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.

"Во время оказания помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи. Повреждены нежилые здания, автомобили", - написал он.

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В областном сообщили управлении спасателейтакже сообщили о ситуации в городе.

"20 августа враг нанес обстрелы по территории лечебного учреждения и частному сектору, что в городе Вовчанск. В результате ударов загорелась крыша и конструкции здания неработающей больницы и сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 кв.м. В результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении.

Добавляется, что к тушению пожара привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. В 13:50 пожар был ликвидирован.

"В результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, получивший смертельные осколочные ранения", - отметили в сообщении.