Россияне целый день бьют из артиллерии по Купянску: 10 раненых
В воскресенье, 20 августа, российская армия весь день наносит артиллерийские удары по Купянску Харьковской области
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов у себя в telegram отметил, что по предварительным данным, в результате попадания в жилую часть города ранены 10 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.
"Во время оказания помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи. Повреждены нежилые здания, автомобили", - написал он.
Российская армия обстреляла медицинское учреждение и частный сектор в Волчанске: погиб мужчина
В областном сообщили управлении спасателейтакже сообщили о ситуации в городе.
"20 августа враг нанес обстрелы по территории лечебного учреждения и частному сектору, что в городе Вовчанск. В результате ударов загорелась крыша и конструкции здания неработающей больницы и сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 кв.м. В результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к тушению пожара привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. В 13:50 пожар был ликвидирован.
"В результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, получивший смертельные осколочные ранения", - отметили в сообщении.
- Утром воскресенья, 20 августа, российские военные ударили из артиллерии по селу Золотая Балка Новоалександровской громады Херсонской области. Из-за обстрела ранения получил мирный житель.
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