Россияне целили именно в торговый центр, чтобы убить людей, - дипломат Чалый об обстреле Кременчуга
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что российские оккупанты умышленно целили именно в торговый центр в городе Кременчуге, чтобы убить людей
Дипломат поделился деталями в программе "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Эспрессо".
"Очевидно, что россияне целили именно в торговый центр в Кременчуге, чтобы убить людей. Абсолютно безразлично, что оккупанты будут говорить. Я уверен, что этот ракетный удар наносили именно для того, чтобы напугать и посеять панику. Это не только Кременчуг. Россияне бьют по всей Украине, по гражданским людям", - отметил Чалый.
Дипломат добавил, что Российская Федерация из спонсора терроризма превратилась в государство-террорист.
"Не часто такое происходит в мире, когда целое государство применяет полный набор террористического инструментария. Российская Федерация по стратегическому бомбардировщику бьет крылатыми ракетами. Это терроризм, вышедший на уровень государства. Уже даже не актуально говорить, что Россия – спонсор терроризма. Это уже государство. -террористка. В мире больше такой нет", - заметил Валерий Чалый.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.
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