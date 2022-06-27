Дипломат поделился деталями в программе "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Эспрессо".

"Очевидно, что россияне целили именно в торговый центр в Кременчуге, чтобы убить людей. Абсолютно безразлично, что оккупанты будут говорить. Я уверен, что этот ракетный удар наносили именно для того, чтобы напугать и посеять панику. Это не только Кременчуг. Россияне бьют по всей Украине, по гражданским людям", - отметил Чалый.

Дипломат добавил, что Российская Федерация из спонсора терроризма превратилась в государство-террорист.

"Не часто такое происходит в мире, когда целое государство применяет полный набор террористического инструментария. Российская Федерация по стратегическому бомбардировщику бьет крылатыми ракетами. Это терроризм, вышедший на уровень государства. Уже даже не актуально говорить, что Россия – спонсор терроризма. Это уже государство. -террористка. В мире больше такой нет", - заметил Валерий Чалый.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.

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