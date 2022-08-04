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Главная война с Россией Россияне целенаправленно уничтожили офис "Свободного радио" в Бахмуте, - шеф-редактор Сердюк
Эксклюзив

Россияне целенаправленно уничтожили офис "Свободного радио" в Бахмуте, - шеф-редактор Сердюк

4 августа, 2022 четверг
15:37
война с Россией

Шеф-редактор "Свободного радио" Анна Сердюк рассказала, что российские оккупанты целенаправленно уничтожили офис радио в Бахмуте

Шеф-редактор поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Обстрел россиян был настолько прицелен, что от офиса остались просто щепки. В сепаратистских каналах мы находили сообщения, где они писали, куда попали. Там был конкретный перечень: радио, кафе, СТО и почта. В результате уничтожен наш офис, а остальные цели повреждены меньше", - отметила Сердюк.

Шеф-редактор добавила, что, к счастью, обошлось без жертв.

"Наш офис уничтожен, но это не значит, что мы прекратили вещание. Мы вещаем в другом месте, а в офисе в Бахмуте мы работали до эвакуации наших журналистов. Последние несколько месяцев там никого не было, так что никто и не пострадал", - отметила Анна Сердюк.

  • По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 4 августа оккупанты потеряли около 41,5 тыс военных , 4026 бронемашин, 1789 танков и 946 систем артиллерии.
  • 4 июля аналитик Defence Express Сергей Згурец рассказал, что сейчас одна из самых горячих зон боевых действий вокруг Донецка , где российские оккупанты пытаются пробить линию обороны, которую наши Вооруженные силы держат с 2015 года.

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