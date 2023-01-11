Россияне трижды за ночь обстреливали Никопольщину: повреждены дома, электросеть и газопровод
В ночь на 11 декабря россияне трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего были повреждены дома, электросеть и газопровод
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Он отметил, что за ночь захватчики направили на мирные города и села более 20 снарядов. Они прилетели в Красногригорьевскую общину, Марганец и Никополь. Пострадавших нет.
В результате вражеских ударов в Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, газопровод и электросеть. В Никополе повреждены четыре дома, частное предприятие и линии электропередачи.
В Красногригорьевской общине последствия обстрелов выясняются.
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