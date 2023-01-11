Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что за ночь захватчики направили на мирные города и села более 20 снарядов. Они прилетели в Красногригорьевскую общину, Марганец и Никополь. Пострадавших нет.

В результате вражеских ударов в Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, газопровод и электросеть. В Никополе повреждены четыре дома, частное предприятие и линии электропередачи.

В Красногригорьевской общине последствия обстрелов выясняются.

За 10 января российские захватчики нанесли 33 удара по территории Сумской области.

Вечером 10 января российские оккупанты нанесли удары по Харьковщине.