Россияне трижды за день обстреляли Никопольщину, есть разрушения
В течение четверга, 13 апреля, россияне трижды обстреляли Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады, есть разрушения, обошлось без жертв
Об этом пишет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграме .
Обстрел велся из тяжелой артиллерии. Серьезные повреждения получило сельскохозяйственное предприятие. Повреждены также пятиэтажное здание, 11 частных домов и 9 хозяйственных построек, 2 газопровода и 3 линии электропередачи.
- В среду армия неприятеля открыла огонь по городу Никополь Днепропетровской области. В результате попаданий российских снарядов более 13 домов повреждены, ранены четыре человека.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 38.14
-
EUR
Покупка 40.52Продажа 41.37
- Актуальное
- Важное