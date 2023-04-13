Россияне трижды за день обстреляли Никопольщину, есть разрушения

Об этом пишет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграме .

Обстрел велся из тяжелой артиллерии. Серьезные повреждения получило сельскохозяйственное предприятие. Повреждены также пятиэтажное здание, 11 частных домов и 9 хозяйственных построек, 2 газопровода и 3 линии электропередачи.