Об этом информирует ОК "Север".

С 14:00 до 14:15 зафиксировано 4 попадания, вероятно из САУ, в районе поселка Коренек. В результате обстрела произошло возгорание кукурузного поля.

С 13:00 до 13:20 россияне совершили 10 попаданий из ствольной артиллерии в район села Бруски, с 14:30 до 14:40 — пять попаданий в районе села Уланово, вероятно, из САУ.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.