Россияне трижды обстреляли приграничье Сумщины
Днем 22 апреля российская армия трижды атаковала Сумскую область - зафиксировано по меньшей мере 19 попаданий в местные объекты
Об этом информирует ОК "Север".
С 14:00 до 14:15 зафиксировано 4 попадания, вероятно из САУ, в районе поселка Коренек. В результате обстрела произошло возгорание кукурузного поля.
С 13:00 до 13:20 россияне совершили 10 попаданий из ствольной артиллерии в район села Бруски, с 14:30 до 14:40 — пять попаданий в районе села Уланово, вероятно, из САУ.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
- Российская армия утром в субботу, 22 апреля, дважды обстреляла из минометов и артиллерии Белопольскую громаду Сумской области.
- В пятницу, 21 апреля, российские террористы обстреляли школу в Сумской области.
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