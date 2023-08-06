Россияне трижды атаковали Хмельнитчину: ранен мужчина, повреждены дома
С вечера субботы, 5 августа, российские военные трижды атаковали Хмельницкую область. Силы противовоздушной обороны сбили большинство выпущенных ракет
Об этом сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин.
В частности, серия взрывов прогремела на территории Староконстантиновской и Хмельницкой общин. Русские целились на аэродром Староконстантинова.
В ОВА отмечают, что в одноименной общине взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, также выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.
Кроме этого, в результате вражеской атаки возник пожар состава отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине. На месте происшествия работало 16 спасателей на трех единицах пожарно-спасательной техники. Возгорание склада ликвидировали на площади 1400 кв. м.
В результате взрыва работник объекта травмы получил.
На территории Хмельницкой общины работало ПВО, большинство ракет были сбиты.
- Также вечером субботы, 5 августа, россияне запустили управляемую авиационную бомбу по центру переливания крови в Харьковской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 4 получили ранения.
- А утром воскресенья, 6 августа, российская армия ударила ракетами С-300 по Холодногорскому району города Харькова. По предварительным данным, обошлось без жертв среди населения.
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