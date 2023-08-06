Об этом сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин.



В частности, серия взрывов прогремела на территории Староконстантиновской и Хмельницкой общин. Русские целились на аэродром Староконстантинова.



В ОВА отмечают, что в одноименной общине взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, также выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.

Кроме этого, в результате вражеской атаки возник пожар состава отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине. На месте происшествия работало 16 спасателей на трех единицах пожарно-спасательной техники. Возгорание склада ликвидировали на площади 1400 кв. м.

В результате взрыва работник объекта травмы получил.

На территории Хмельницкой общины работало ПВО, большинство ракет были сбиты.