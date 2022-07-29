Россияне требуют деньги с херсонцев за переправу через Днепр

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

"В Херсоне оккупанты запустили паромную переправу через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста. Оккупационные власти заявляли, что пользоваться ею можно будет бесплатно, но очевидцы рассказывают, что одна поездка стоит 250 грн", - сказал он.

По словам главы области, помимо легкового транспорта переправой пользуются военные РФ, переправляя свою технику.

27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту Херсонской области.

Впоследствии мы писали , что россияне не восстановят уничтоженный Антоновский мост и не перебросят по нему технику, ведь нет документации, специалистов для его ремонта.

Вместо поврежденного ВСУ Антоновского моста организовали паромную переправу.

28 июля полиция сообщила , что в Херсоне российские военные завладели пассажирским теплоходом и используют его для переправки через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.

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