Россияне требуют деньги с херсонцев за переправу через Днепр
Оккупанты берут деньги с местных жителей, которые хотят добраться до другого берега Днепра возле поврежденного Антоновского моста
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.
"В Херсоне оккупанты запустили паромную переправу через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста. Оккупационные власти заявляли, что пользоваться ею можно будет бесплатно, но очевидцы рассказывают, что одна поездка стоит 250 грн", - сказал он.
По словам главы области, помимо легкового транспорта переправой пользуются военные РФ, переправляя свою технику.
- 27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту Херсонской области.
- Впоследствии мы писали , что россияне не восстановят уничтоженный Антоновский мост и не перебросят по нему технику, ведь нет документации, специалистов для его ремонта.
- Вместо поврежденного ВСУ Антоновского моста организовали паромную переправу.
- 28 июля полиция сообщила , что в Херсоне российские военные завладели пассажирским теплоходом и используют его для переправки через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.
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