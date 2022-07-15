Россияне требуют 25 тыс. грн за погребение человека в отдельной могиле, - советник мэра Мариуполя
В Ялте возле Мариуполя коллаборанты и российские спасатели требуют 25 тыс. грн за погребение горожан в отдельных могилах
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
Такая цена за погребение на кладбище в пгт. Ялта погибших мариупольцев в отдельной могиле. За такую цену подразделение МЧС России, базирующееся на побережье Азовского моря, находит по адресу в Мариуполе и привозит в Ялту труп погибшего. Местные коллаборанты предоставляют и вырытую могилу", - отметил он.
Руководит этой сделкой Анатолий Аврамов из Урзуфа, также известный как Мопсик.
"Колаборанты и оккупанты, пользуясь случаем, зарабатывают на мариупольцах не всем - от откровенного мародерства до схем захоронения и троговлей дизтопливом. Цинизм как он есть", - отметил советник мэра.
- 1 июля сообщали, что в Мариуполе обнаружили очередную братскую могилу, где с конца февраля было похоронено более 100 мариупольцев.
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