Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

Такая цена за погребение на кладбище в пгт. Ялта погибших мариупольцев в отдельной могиле. За такую цену подразделение МЧС России, базирующееся на побережье Азовского моря, находит по адресу в Мариуполе и привозит в Ялту труп погибшего. Местные коллаборанты предоставляют и вырытую могилу", - отметил он.

Руководит этой сделкой Анатолий Аврамов из Урзуфа, также известный как Мопсик.

"Колаборанты и оккупанты, пользуясь случаем, зарабатывают на мариупольцах не всем - от откровенного мародерства до схем захоронения и троговлей дизтопливом. Цинизм как он есть", - отметил советник мэра.

1 июля сообщали, что в Мариуполе обнаружили очередную братскую могилу, где с конца февраля было похоронено более 100 мариупольцев.

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