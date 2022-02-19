"Россияне – тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене

Об этом он заявил сегодня, 19 февраля 2022 года во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности (Германия). Прямую трансляцию осуществляет немецкий общественный вещатель DW .



"Я думаю, что Российская Федерация – это тоже люди, это тоже россияне. Они не смогут пойти войной на Украину", – сказал глава украинского государства.



При этом Зеленский подчеркнул, что нынешний уровень обстрелов на провокаций в Донбассе существенно увеличился, как и риск российского вторжения в целом. Однако, добавил он, на провокации следует реагировать "по взрослому", "сохраняя спокойствие".



"Все оккупированные территории – это место, где провокации регулярно происходят", – сказал Владимир Зеленский.

"Мы должны сохранять спокойствие и вести себя по взрослому. С этой точки зрения, Украина - взрослее других вооруженных сил", - добавил украинский президент.