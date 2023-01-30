Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Россияне тормозят инспекцию кораблей с украинским зерном: 117 судов ожидают в очереди

Россияне тормозят инспекцию кораблей с украинским зерном: 117 судов ожидают в очереди

30 января, 2023 понедельник
12:21
Экономика

Российская инспекция продолжает блокировать корабли с украинским зерном. Сейчас 117 судов ожидают в очереди, в сутки пропускают всего 2,5 судна

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

За неделю из Одессы 18 судов экспортировали 664 тысяч тонн украинского продовольствия - 60 тысяч тонн пшеницы отправлено в Кению, 56 тысяч тонн - в Бангладеш, 60 тысяч тонн украинского масла - в Индию. Это на треть меньше позапрошлой недели.

"Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов – 2,5 судна в сутки. Это показатель, который был еще в начале работы "Зерновой инициативы", когда объемы экспорта были незначительны. В то же время количество судов, проходящих инспекцию в Босфоре и получающих разрешение двигаться под загрузку в украинские порты, также не превышает 3-х судов в сутки", – объясняет пресс-служба.

По состоянию на утро 30 января инспекции в территориальных водах Турции ожидают 117 судов, в том числе 92 - запада в порты под загрузку, а 25 - уже с агропродукцией.

Всего на прошлой неделе было всего 20 инспекций при минимально необходимых 84.

"Тормляется также регистрация судов для участия в инициативе: из более 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна. Эти факторы тормозят реализацию "Зерновой инициативы": наблюдаем снижение объемов экспорта почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, а значит, мир недополучает агропродукцию в нужном объеме. Подавляющее большинство стран получают ее с огромными задержками во времени из-за простой судов в Босфоре", – говорится в заявлении.

Министерство ожидает реакции партнеров – Турции и ООН.

В портах Одессы 21 судно, на которое загружают почти миллион тонн агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются только 3 судна под загрузку.

С 1 августа из Украины вышли 687 судов, экспортировавших 18,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
ООН
Турция
зерно
Читайте также:
Пентагон
30 января, 2023 понедельник
С Россией в списке: в Пентагоне назвали страны, армии которых являются боевой силой наивысшего уровня
Бен Воллес
30 января, 2023 понедельник
"Мы никогда больше не будем унижены": министр обороны Британии вспомнил, что сказал Герасимов перед вторжением в Украину
Віталій Портников
28 января, 2023 суббота
Время, когда можно было транжирить деньги, для представителей украинской власти заканчивается, - Портников
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.88
    Покупка 39.88
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.54
    Продажа 43.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
30 января
13:43
Обновлено
Число пострадавших в результате обстрелов РФ Херсона 29 января возросло до 13
13:14
В Польше назвали условие передачи Украине истребителей F-16
13:14
Эксклюзив
Высокий уровень подготовки экипажей может увеличить эффективность западных танков до 30%, – эксперт Центра Разумкова
12:56
Россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть погибший и раненый
12:55
МОК хочет выставить под белым флагом на Олимпиаде-2024 убийц и насильников, - Кулеба
12:47
Минобороны заключило 16 госконтрактов с украинскими производителями дронов, - Резников
12:45
Верховный Суд оставил в силе приговор террористке "ДНР" Багире - 13 лет за решеткой
12:43
Главнокомандующий ВС Литвы рассказал, что может остановить подготовку России к новому наступлению на Украину
12:39
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет холодная воздушная масса
12:21
Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на слова Джонсона об угрозах ракетным ударом от Путина
12:13
В РФ разрабатывают обновленный школьный учебник по истории: включат раздел о войне против Украины
12:01
OPINION
Токсическое гопничество. Почему Орбан копирует Путина
12:00
МОК предлагает РФ трибуну для рекламы геноцида и поощряет убийства, - Подоляк об участии россиян в Олимпиаде-2024
11:59
Эксклюзив
Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, перемещение техники и вражеских войск не отмечается, - пресс-секретарь ГПСУ
11:45
Украинцы в Кракове могут оформить документы еще в одном центре обслуживания
11:33
Первая ракетка Украины обновила личный рекорд в мировом рейтинге
11:32
В Украине вырос уровень потребления электроэнергии, однако аварийные отключения пока не применяют, - Укрэнерго
11:25
коррупция
Послы G7 и ЕС ожидают утверждения Украиной антикоррупционной программы
11:23
Захватчики готовят в Мариуполе подразделения для атак на Угледар, - Андрющенко
11:09
Будут судить чеченского командира, который взял в заложники и допрашивал несовершеннолетнего парня в Киевской области
10:48
Буданов рассказал, какими видят отношения Украины с РФ после войны
10:45
В Черном море маневрируют 3 вражеских ракетоносителя с 20 "калибрами"
10:38
Эксклюзив
Китай ядерное оружие
Китай принял решение об увеличении своего ядерного компонента в три раза, - эксперт-международник Пойта
10:37
Эксклюзив
Враг подтягивает живую, технически необеспеченную силу, на Юг, - Гуменюк
10:19
Сборная Украины назвала состав на ЧМ-2023 по биатлону
10:18
Курс валют на 30 января: стоимость доллара, евро, злотого
10:03
OPINION
Мазепа, Петлюра, Бандера... Дело не в персоналиях
09:58
Эксклюзив
На Сватовском направлении ВСУ занимают выгодные позиции для развития контрнаступления, – командир бригады ТрО Федоренко
09:54
Эрдоган анонсировал решение о разрешении вступления в НАТО, которое шокирует Швецию
09:50
Собирал информацию о местах базирования ВСУ и корректировал ракетные удары по Харькову: суд отправил под стражу вражеского агента
09:44
Шмигаль: Украина намерена вступить в Евросоюз в течение двух лет
09:29
Британская разведка оценила вероятность новой волны мобилизации в РФ
09:26
"Евросолидарность" инициирует уменьшение расходов для предпринимателей на генераторы и горючее – законопроект
09:20
"Мы никогда больше не будем унижены": министр обороны Британии вспомнил, что сказал Герасимов перед вторжением в Украину
08:45
В результате вражеских обстрелов в Купянске на Харьковщине ранен мужчина
08:44
ISW: Задержки Запада по предоставлению вооружения ограничили возможности ВСУ проводить контрнаступление
08:33
Эксклюзив
Герои Украины. Дмитрий Париж: У меня все ребята вернулись живы и здоровы
08:30
За сутки ВСУ уничтожили 490 оккупантов, четыре танка и три бронемашины
08:20
В Донецкой области враг убил на линии столкновения местного жителя, еще одного ранил в Часовом Яру
08:05
OPINION
Российские пропагандисты такие же военные преступники, как Путин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV