Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

За неделю из Одессы 18 судов экспортировали 664 тысяч тонн украинского продовольствия - 60 тысяч тонн пшеницы отправлено в Кению, 56 тысяч тонн - в Бангладеш, 60 тысяч тонн украинского масла - в Индию. Это на треть меньше позапрошлой недели.

"Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов – 2,5 судна в сутки. Это показатель, который был еще в начале работы "Зерновой инициативы", когда объемы экспорта были незначительны. В то же время количество судов, проходящих инспекцию в Босфоре и получающих разрешение двигаться под загрузку в украинские порты, также не превышает 3-х судов в сутки", – объясняет пресс-служба.

По состоянию на утро 30 января инспекции в территориальных водах Турции ожидают 117 судов, в том числе 92 - запада в порты под загрузку, а 25 - уже с агропродукцией.

Всего на прошлой неделе было всего 20 инспекций при минимально необходимых 84.

"Тормляется также регистрация судов для участия в инициативе: из более 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна. Эти факторы тормозят реализацию "Зерновой инициативы": наблюдаем снижение объемов экспорта почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, а значит, мир недополучает агропродукцию в нужном объеме. Подавляющее большинство стран получают ее с огромными задержками во времени из-за простой судов в Босфоре", – говорится в заявлении.

Министерство ожидает реакции партнеров – Турции и ООН.

В портах Одессы 21 судно, на которое загружают почти миллион тонн агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются только 3 судна под загрузку.

С 1 августа из Украины вышли 687 судов, экспортировавших 18,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Украинский посол в Турции рассказал, что, несмотря на торможение российской инспекцией проверок судов, "зерновой коридор" работает, обсуждается продление соглашения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb