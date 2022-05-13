Россияне толкают Мариуполь к новой волне гуманитарной катастрофы под видом "жизнь возвращается", - советник мэра Андрющенко

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.



В Мариуполе появилась кое-где вода и частично электричество. Но вода заполнила улицы из-за прорывов, мощностей для ремонта у российских террористов нет, сказал он.



По словам Андрющенко, система канализации не работает. Потому за водой на тротуарах ожидается выход канализации наружу. Также в отсутствие очистных сооружений, россияне, вероятно, будут сбрасывать нечистоты прямо в море.



Электричество появилось в инфраструктурных объектах, в частности, в больнице и в так называемых гуманитарных штабах. Как отмечает Андрющенко, мощности электричества критически не хватит - его достаточно в основном для иллюзии улучшения, чем обеспечение города.

"В итоге в погоне за картинкой "жизнь возвращается" оккупанты усиленно толкают Мариуполь к новой волне гуманитарной катастрофы", - подытожил Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что "оккупанты решили просто утопить Мариуполь в дерьме ". Он призывает жителей города использовать воду, если та появится в доме исключительно технически, поскольку количество хлора в ней может быть смертельным.

Также сообщается, что оккупанты намерены прямо интегрировать Мариуполь в Россию , детей в школах заставляют подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область".

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