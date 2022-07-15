Россияне точно знают, что они обстреливают гражданские объекты и что будут жертвы среди мирных граждан, - Портников
Журналист Виталий Портников убежден, что российские оккупанты всегда знают, что они обстреливают гражданские, не военные объекты и что будут жертвы среди мирных граждан
Публицист поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россияне прекрасно осознают, что они стреляют не по военным объектам. Российские захватчики всегда это осознавали. И когда бомбили Мариуполь, и когда бомбили Алеппо, и когда бомбили Грозный. Россияне всегда знали, что они стреляют по гражданским объектам и что жертвами будет гражданское население" ", – отметил Портников.
Журналист добавил, что не стоит искать логику в действиях россиян.
"После каждой варварской атаки России по Украине мы задаемся вопросом, почему так происходит, для чего обстреливать центры мирных городов, почему нужно стрелять по гражданскому населению? И мы пытаемся искать логику в путинских действиях, мол, россияне могли стрелять по военному объекту, или ракеты не такие уж точные. Но не надо ничего придумывать. Россияне точно знают, что они делают", - отметил Виталий Портников.
- В результате ракетного обстрела гражданских объектов в Виннице, совершенного Россией в четверг, 14 июля, погибли по меньшей мере 23 человека , в том числе трое детей.
- 14 июля в Николаеве оккупанты попали в два учебных заведения, объект транспортной инфраструктуры и гостиницу.
- 15 июля в Николаеве были слышны взрывы. РФ нанесла удары по двум университетам города, выпустив не менее 10 ракет, ранены.
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