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OPINION

Россияне – террористы номер один

Александр Вильчинский
31 мая, 2023 среда
18:53
Мнение

Почти ежедневные атаки россиян дронами и ракетами на Киев и Украину в целом хочешь - не хочешь, а напоминают нацистские обстрелы Лондона во время Второй мировой и одновременно ракетные атаки ХАМАС по израильским городам и селам

Однако печальный и назидательный пример нацистов с террористами, которым эти обстрелы ни в чем не помогли, россиян не останавливает.

Напротив, если послушать их пропагандистов и официальных лиц, то в своем бессильном упорстве они готовы пойти дальше и бросить не только на нас, но и на тот же Лондон, Париж, Берлин и Вашингтон, ну и еще на Варшаву - именно эти города в их заклинаниях почему-то звучат чаще всего, хотя бы по одной атомной бомбе. А если еще и послушать "простых россиян", то эти высокодуховные существа, наверняка начитавшиеся Пушкина, Толстого с Достоевским и Чехова в придачу, готовы стереть в пепел весь мир, если не победят. К тому же ресурсы и возможности у российских террористов несравненно больше, по сравнению с нацистами, с их допотопными "Фау 1" и "Фау 2", не говоря уже о террористах из Газы, которые пуляют преимущественно самодельными "кассамами" и лишь изредка так же неуправляемыми иранско-северокорейскими "фадржами".

Правда, без помощи Тегерана не обошлось и на этот раз. Но иранские "шахеды" у россиян выступают лишь дополнением к их собственным всем этим "кинжалам" с "искандерами" и "калибрами" и тысячами ракет других модификаций. Начиная с 24 февраля посылая их на наши головы, Россия уверенно превратилась в страну-террориста номер один в мире. И хотя наша ПВО, даже когда одновременно летит несколько десятков целей, отражает эти атаки все успешнее, но для нас гибель или увечье и одного человека – это невосполнимая потеря. Ну, а россияне теперь, если не столетие, то ближайшие десятилетия будут жить еще и с этим клеймом – террористов, хотя там уже и так, как говорила моя теща, "негде печать ставить...".

Специально для Еспресо .

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
терроризм
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