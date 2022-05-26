Предприниматель поделился информацией в эфире телеканала "Еспресо".

"До 24 февраля 2022 года со стороны российских оккупантов не было такого активного физического уничтожения летательных аппаратов. Сегодня по беспилотным комплексам класса поля боя ведется огонь из таких зенитно-ракетных комплексов, как "Тор", "Панцирь-С1". Есть информация, что даже из ЗРК "Бук" россияне уже стреляют по маленьким беспилотным самолетикам", - отметил Вьюник.

На фото: Артем Вьюнник

Директор "Атлон-Авиа" добавил, что такая паническая реакция российских оккупантов на наши беспилотники не безосновательна.

"С начала полномасштабной войны России против Украины россияне уже готовят серьезными средствами противовоздушной обороны по расходному материалу на поле боя, которым являются беспилотники. Мы понимаем, что это с одной стороны проблема, но с другой – подтверждение эффективности и важности беспилотных комплексов – разведчиков и корректировщиков "Рашисты понимают: если над вами появилась "Фурия", ожидайте артиллерийского удара", - заметил Артем Вьюник.

Военный эксперт Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил, что за три месяца полномасштабной войны украинские воины уничтожили около 25% боевых компонентов Российской Федерации.