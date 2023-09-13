Россияне свозят "волонтеров" на ВОТ для зарисовки граффити с украинской символикой

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Активисты общественного движения сопротивления оккупации Желтая лента успешно наполняют временно захваченные города украинской символикой. В результате россияне заставляют своих свезенных "волонтеров" зарисовывать символику украинцев", - узнает Центр нацсопротивления.

По их словам, эта работа бесполезна, ведь "россияне были и будут только временными оккупантами на нашей земле, а свезенные "волонтеры" уедут домой, в то же время украинцы будут оставаться дальше жить на своей земле".