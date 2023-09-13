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Россияне свозят "волонтеров" на ВОТ для зарисовки граффити с украинской символикой

13 сентября, 2023 среда
10:14
Война с Россией

Россияне привозят на временно оккупированные украинские территории своих "волонтеров", чтобы те зарисовывали граффити активистов общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента"

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Активисты общественного движения сопротивления оккупации Желтая лента успешно наполняют временно захваченные города украинской символикой. В результате россияне заставляют своих свезенных "волонтеров" зарисовывать символику украинцев", - узнает Центр нацсопротивления.

По их словам, эта работа бесполезна, ведь "россияне были и будут только временными оккупантами на нашей земле, а свезенные "волонтеры" уедут домой, в то же время украинцы будут оставаться дальше жить на своей земле".

  • По состоянию на 2 июня проукраинское движение "Желтая лента" зарегистрировало 3500 активистов на временно оккупированном РФ полуострове Крым.
  • Ко Дню Независимости Украины участники партизанского движения "Желтая лента" успешно распространили украинскую символику во всех временно оккупированных регионах.
Общество
Украина
Россия
оккупированные территории
окупанти
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