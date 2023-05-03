Россияне свозят управляемый криминалитет на временно оккупированные территории, чтобы запугивать украинцев, - Маляр
На временно оккупированные территории российская псевдовласть завозит управляемый криминалитет с целью запугивания и устрашения мирных жителей
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
Сообщается, что российские оккупационные власти не могут достичь покорности украинцев, а потому избрали тактику устрашения - завезли управляемый криминалитет. Чтобы держать общество в страхе, рашисты целенаправленно обостряют криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях.
"Для этого используются специально подготовленные группы провокаторов, которые сформированы в основном из лиц, имеющих криминальное прошлое. Таким образом оккупанты намеренно провоцируют увеличение количества случаев острых конфликтов в общественных местах, которые перерастают в жестокое избиение граждан, несогласных с российским оккупационным режимом", - объясняет заместитель министра.
В то же время оккупационные "следственные органы" в рамках расследований таких ситуаций принимают решение исключительно в пользу пророссийских провокаторов.
Маляр пишет, что большинство драк в Стрелковом на Херсонщине, где украинцы получили значительные телесные повреждения, "следователи" классифицировали как не имеющие состава преступления. Виновных провокаторов РФ нельзя привлечь к уголовной ответственности.
"Российская Федерация всегда использует криминалитет в политических целях. В свое время в 2014-2015 они завозили и к нам своих воров в законе для расшатывания и дестабилизации ситуации. В нестабильной внутренней ситуации россиянам проще реализовывать свои преступные намерения", - пишет Маляр и добавляет: - Если враг завозит своих преступников на ВОТ, значит, приходится расшатывать и запугивать для интеграции "русского мира"".
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