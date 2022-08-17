Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Враг остается на своих заранее обустроенных рубежах обороны, без существенных изменений количественного состава. Пытаясь разведать боем состояние наших позиций противник силами десантно-штурмового взвода выдвинулся в направлении Белого Колодца. Существенно ограничен нашими действиями в продвижении по суше, повышает активность авиационных и ракетных атак", - говорится в отчете.

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