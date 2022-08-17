Россияне существенно ограничены из-за продвижения ВСУ на Юге Украины
В оперативном командовании "Юг" отметили, что украинские защитники активно продвигаются по суше южного фронта
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Враг остается на своих заранее обустроенных рубежах обороны, без существенных изменений количественного состава. Пытаясь разведать боем состояние наших позиций противник силами десантно-штурмового взвода выдвинулся в направлении Белого Колодца. Существенно ограничен нашими действиями в продвижении по суше, повышает активность авиационных и ракетных атак", - говорится в отчете.
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