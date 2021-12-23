Россияне стянули к украинской границе около 52 батальонно-тактических групп, - Залужный

Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня мы где-то насчитываем около 52 батальонно-тактических групп, они совершают движения вдоль государственной границы Украины. Но хочу напомнить, что в апреле этого года, к примеру, их было 62. Да и вообще у них есть такая возможность, что они могут увеличить и до 150", - сказал Залужный.



Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Россия наращивает войска у границ для устрашения Украины и западных партнеров. Однако украинские военные готовятся к любому сценарию и держат ситуацию под контролем.

"Наша задача военных - мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело", - сказал Залужный.

Он добавил, что незначительное увеличение российских войск наблюдается и во временно оккупированном Крыму.

"Например, за последнюю неделю произошло, я бы сказал, незначительное увеличение. Мы насчитали около 1500-1800 человек относительно прошлой недели. Да, происходит это (наращивание, - ред.), да, Российская Федерация это делает. С какой целью - это отдельный разговор", - сообщил Залужный.

Напомним, 21 декабря издание Daily Star сообщило, что Россия планирует вторжение в Украину в Сочельник, 24 декабря.

22 декабря российское издание заявило, что в РФ и ОРДЛО активно вербуют наемников для войны против Украины.

Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находятся 122 тыс. российских военных.

В среду, 22 декабря, состоялось заседание трехсторонней контактной группы, во время которого стороны договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.