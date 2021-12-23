Россияне стянули к украинской границе около 52 батальонно-тактических групп, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что вдоль границы с Украиной насчитывается около 52 российских батальонно-тактических групп, также наращивание сил РФ происходит в оккупированном Крыму
Об этом сообщает Укринформ.
"Сегодня мы где-то насчитываем около 52 батальонно-тактических групп, они совершают движения вдоль государственной границы Украины. Но хочу напомнить, что в апреле этого года, к примеру, их было 62. Да и вообще у них есть такая возможность, что они могут увеличить и до 150", - сказал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Россия наращивает войска у границ для устрашения Украины и западных партнеров. Однако украинские военные готовятся к любому сценарию и держат ситуацию под контролем.
"Наша задача военных - мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело", - сказал Залужный.
Он добавил, что незначительное увеличение российских войск наблюдается и во временно оккупированном Крыму.
"Например, за последнюю неделю произошло, я бы сказал, незначительное увеличение. Мы насчитали около 1500-1800 человек относительно прошлой недели. Да, происходит это (наращивание, - ред.), да, Российская Федерация это делает. С какой целью - это отдельный разговор", - сообщил Залужный.
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