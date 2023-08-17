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Россияне стянули к Угледару большие резервы, - военный

17 августа, 2023 четверг
09:59
Война с Россией

Александр Войтко, военнослужащий ВСУ, отметил, что противник концентрирует свои силы возле Угледара, потому что не так далеко Волноваха – важный для российских захватчиков логистический узел

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На Угледарском направлении после того, как российские оккупанты были выбиты со своих позиций в Никольских Дачах, бои перешли в позиционную фазу. Сейчас наши подразделения наносят огневое поражение по Никольскому, где продолжает находиться враг. Нужно понимать, что россияне до Угледара стянули большие резервы, потому что не так далеко Волноваха – важный для них логистический узел", - заметил военнослужащий ВСУ.

Александр Войтко рассказал, что украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и технику российских захватчиков. Идут активные боевые действия, также есть продвижение наших подразделений несколько западнее Угледара, в районе Великой Новоселки.

"Вражеский контингент на этом направлении достаточно разный, поскольку противник подтянул много подразделений. Здесь и бригады морской пехоты, есть десантные подразделения, мотострелковые и стрелковые полки, отряды так называемой ДНР и "Шторм Z", которые используются врагом на более горячих и передовых позициях Мы даже встречали матросов тихоокеанского флота, которых снимали с кораблей и отправляли для усиления в эти бригады морской пехоты Понимаем, что у захватчиков еще много сил на этом направлении, большое количество как военных, так и техники. Но наши подразделения работают, наносят противнику огневое поражение и уничтожают каждый день российских оккупантов возле Угледара", - подчеркнул Войтко.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка, у межи Донетчины и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского имели успех и закреплялись на достигнутых позициях.

27 июля стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось, за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв. км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

2 августа Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

На фронте в течение 5 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 30 боесоприкосновений, а россияне потеряли 590 военных, 5 танков и реактивную систему залпового огня.

6 августа Буданов оценил контрнаступление ВСУ: продвижение военных на Бахмутском направлении происходит чуть быстрее, чем на юге.

На 9 августа известно, что украинские Силы обороны деоккупировали более 40 тысяч квадратных километров нашей земли от российских захватчиков с 24 февраля 2022 года.

10 августа представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев информировал, что Силы обороны имели частичный успех вблизи Урожайного и Старомайорского, закрепляются неподалеку от Бахмута.

11 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева рассказал, что ВСУ ведут наступательные действия южнее города Бахмут.

14 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что на южном фланге Бахмутского направления ВСУ освободили уже 40 кв. км территории

16 августа украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

Украина
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Волноваха
наступление ВСУ
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