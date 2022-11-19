Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

В вечернем отчете Генерального штаба ВСУ отмечается, что в Луганске отмечается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск.

В частности, в населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области, противник размещает личный состав в брошенных жилищах и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты.

18 ноября в городе Новоайдар в Луганской области было зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.

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