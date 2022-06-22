Об этом Сергей Гайдай сообщает во время видеообращения.

По его данным, российские военные продолжают стягивать военную технику и личный состав к Северодонецку и в направлении Тошковка-Золотое. Сообщается, что сейчас там продолжаются активные боевые действия. Как отмечает Гайдай, российские оккупанты намерены взять в окружение подразделения ВСУ.



Кроме того, по словам Гайдая, от вражеских обстрелов страдает Лисичанск. За несколько дней россияне нанесли городу катастрофические разрушения.



Глава ОГА также сообщает, что армия РФ отказалась от форсирования реки Северский Донец из-за опасений понести большие потери.



"Орки еще от "первой" Белогоровки не пришли в себя, поэтому решили погибать на других направлениях", - комментирует Гайдай.

Напомним, глава Северодонецкой районной военной администрации Власенко рассказал, что по состоянию на 22 июня российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

А 21 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили поселок Тошковка Северодонецкого района, вблизи трассы Лисичанск – Первомайск.

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