Россияне строят новые госпитали на пограничье с Украиной: имеющиеся не справляются с количеством раненых военных
Россияне строят новые госпитали в приграничных с Украиной областях для лечения раненых военнослужащих. В частности, такой госпиталь возводят в Брянске
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Оккупанты не справляются с количеством раненых, однако планируют расширять сеть военных госпиталей. В городе Брянск, непосредственно в районе Брянского областного психоневрологического диспансера, продолжается строительство военного госпиталя. На сегодняшний день заканчивают третий этаж здания. Предварительно, открытие госпиталя запланировано до конца текущего года", – говорится в сообщении.
В ЦНС напомнили, что на временно оккупированных территориях Украины большинство гражданских больниц уже перепрофилировались в военные госпитали.
"Часть медицинских учреждений полностью обслуживают военных и не оказывают медицинские услуги гражданским. А еще часть принимают ограниченное количество гражданских для использования их в качестве живого щита", - отметили в ЦНС.
- В марте стало известно, что во временно оккупированном Старобельске Луганской области в гражданской больнице создали госпиталь для армии РФ.
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