Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупанты не справляются с количеством раненых, однако планируют расширять сеть военных госпиталей. В городе Брянск, непосредственно в районе Брянского областного психоневрологического диспансера, продолжается строительство военного госпиталя. На сегодняшний день заканчивают третий этаж здания. Предварительно, открытие госпиталя запланировано до конца текущего года", – говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что на временно оккупированных территориях Украины большинство гражданских больниц уже перепрофилировались в военные госпитали.

"Часть медицинских учреждений полностью обслуживают военных и не оказывают медицинские услуги гражданским. А еще часть принимают ограниченное количество гражданских для использования их в качестве живого щита", - отметили в ЦНС.