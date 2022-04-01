Россияне строят бесперспективные планы, как закрепиться на Херсонщине, но делают только хуже себе, - Зеленский

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Они говорили три или пять дней. Они думали, что им этого хватит, чтобы захватить все наше государство. Но уже прошло 36 дней и мы стоим и будем бороться до конца. Столько, сколько хватит сил, сколько будет возможностей, чтобы никакого чудовища на нашей земле не осталось. Чтобы если химеры, то родные и добрые – которые нас защищают", - отметил президент.

Сейчас уроды думают, как им закрепиться на Херсонщине.

"Захватчики направляют свой больной креатив на временно оккупированные районы Херсонской области, пытаются организовать там свои непонятные структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие. Обычно это для них бесперспективно: чем больше они будут проявлять там свое присутствие, тем серьезнее в итоге будут потери самой России, самих россиян, потому что кто еще будет платить за оккупацию", - добавил Владимир Зеленский.

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