Россияне стремятся окружить подконтрольную Украине Луганщину и разрушают ее города, - Денисова
В Луганской области оккупанты штурмуют Северодонецк, убивают гражданских, блокируют эвакуацию и превращают города в руины
Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграме.
"Оккупанты пытаются окружить подконтрольную Правительству Украине часть Луганской области, превращая в руины города, которые защищаются от захватчиков. На многих направлениях постоянно совершаются вражеские атаки, а населенные пункты обстреливаются рашистами из артиллерии и систем залпового огня. Все свои силы враг сосредоточил на штурме Северодонецка, на окраинах которого постоянно ведутся бои. Город превращают в новый Мариуполь", - отметила она.
В Северодонецке 21 мая россияне обстреляли школу, где прятались около 200 горожан. В результате три человека погибли, еще трое пострадали.
Также оккупанты пытаются захватить автодорогу Лисичанск - Бахмут, что заблокирует эвакуацию гражданских и поставки гуманитарной помощи.
"Убийства мирного населения, обстрелы мирных городов и гражданских объектов армией страны-агрессора из оружия, строго запрещенного международным гуманитарным правом являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда и грубым нарушением норм четырех Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним", - отметила омбудсман.
Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти преступления. Она призвала международных партнеров предоставить оружие для борьбы с оккупантами.
- 17 мая боец терробороны Сергей Шакун заявил, что россияне хотят перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.
- 20 мая оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где было более 200 гражданских, в результате по меньшей мере три человека погибли.
- 21 мая россияне пытались ворваться в Северодонецк по четырем направлениям, но были отброшены на предыдущие позиции.
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