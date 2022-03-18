Россияне стремятся лишить украинцев связи, - Госспецсвязи

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

"Все это нужно врагу для того, чтобы скрыть информацию о позорном поражении, которое Вооруженные Силы Украины наносят оккупантам. Для этого враг осуществляет диверсии на объектах телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляет авиаракетные удары и использует средства радиоэлектронной борьбы. Украина имеет достойный ответ и на эти действия орков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы и провайдеры всеми возможными силами и средствами продолжают обеспечивать связь с Украиной. К примеру, в Мелитополе на Запорожье, Vodafone за сутки обеспечил покрытие абонентов с 0% до 90%, а "Киевстар" улучшает ситуацию в Чернигове.

В Госспецсвязи добавили, что в Украине работает национальный роуминг, позволяющий украинцам подключаться к сетям другого оператора, если сеть своего оператора не работает.

Как сообщается, что "Укртелеком" возобновил предоставление интернет услуг абонентам в городах Геническ, Каланчак, Скадовск, Аскании-Новой, пгт Чаплинка, Ивановка и Нижние Серогозы в Херсонской области. В Запорожской области компания возобновила предоставление услуг в городе Энергодаре.

Средняя доступность районных узлов связи "Укртелекома" составляет 80%. При этом из-за повреждения сети в некоторых областях этот показатель низкий. Так, в Луганской области он на уровне 4%. В Черниговской области услуги не предоставляются.

Компания работает над скорейшим восстановлением работы сети и предоставлением услуг.

Также сообщается, что мобильный оператор 3Моб предоставляет все услуги роуминга в сети Vodafone Ukraine, голосовые и СМС услуги по роумингу в сетях lifecell и "Киевстар".

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