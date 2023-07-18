Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Целью россиян является оттянуть на Купянское направление достаточно значительные наши резервы с юга. Ни для кого не секрет, что пока в наступлении ВСУ не вовлечена даже и половина готовившихся к наступлению сил. Для россиян является самым большим ужасом то, что произойдет. с так называемой линией Суровикина, когда дойдут остальные резервы Сил Обороны.То есть, когда будут привлечены именно основные силы ВСУ. Русские разработали план, и он может сработать - это попытаться наступать где-то на другом участке, без расчета на какую-то победу, но с тем, чтобы заставить нас использовать резервы не на юге, а бросить их на Слобожанщину", – объяснил Дикий.

По его словам, если россияне смогут оттянуть на Купянское направление хоть несколько бригад ВСУ, которые готовились под наступление, это дает им шанс на так называемую боевую ничью.

"То есть они не продвинутся, но и мы их фронт не прорвем. И это та цель к которой они стремятся. Россияне понимают, чтобы ставить более амбициозные цели у них нет ресурса. Они стремятся к боевой ничьей для того, чтобы наши союзники начали заставлять нас садиться за стол переговоров. То есть речь пойдет о заморозке конфликта. К сожалению, эта часть вражеского плана может сработать. Пока все нашествие захватчиков на Купянском направлении удерживают те части ВСУ, которые там стояли раньше", - подчеркнул Дикий.

Наступление русской армии на Купянском направлении

16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.

17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил , что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Также в телеграмме Маляр рассказала , что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступало, но бесполезно.

В утреннем своде 18 июля Генштаб ВСУ отметил , что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

Во вторник, 18 июля, стало известно, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины.