Россияне стреляют по лодкам, убивают животных и берут $100 за эвакуацию. Активисты рассказали о ситуации в затопленных Олешках
В затопленном в результате подрыва плотины Каховской ГЭС городе Олешки на оккупированном левобережье Херсонщины начала сходить вода, но выбраться оттуда можно было только за взятки и только тем, у кого есть российский паспорт. Сейчас нет и такой возможности
Об этом волонтеры и местные жители рассказали Еспресо.
"Оккупанты крадут лодки, не дают эвакуироваться с крыш, не дают лекарства. Много немобильных людей, которые сами не могут уехать. Не уехали именно маломобильные и те, кто хотел остаться. Или те, у кого нет российского паспорта. Сложно уехать и возможности нет. Расстреливают волонтеров и лодки. Оккупанты продают воду и хлеб. По 400 рублей (179 гривен, - ред.) за хлеб и 200 (89 гривен, - ред.) за воду маленькую", - сказала одна из активисток.
Российские оккупанты, по ее словам, активно мародерят имущество жителей Олешек. При этом они могут быть одеты в гражданское, однако люди за время оккупации знают, как выглядят военные даже в гражданском.
Есть случаи, когда россияне намеренно расстреливают домашних животных вместо того, чтобы спасать их и их хозяев.
"Сейчас отходит вода и начали плавать трупы", - говорит женщина.
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Еще одна местная жительница, попросившая не называть ее имя, говорит, что по состоянию на 11 июня вода в Олешках продолжает стоять на Винрассаднике, Хлебзаводе, Хуторище. В микрорайоне Поселок вода хорошо сходит.
При этом центр Олешек еще с 7 июня остается сухим.
Эвакуацию на лодках российские оккупанты, как говорит эта жительница Олешек, предлагали в соседнее село Раденская, которое выше над уровнем моря и куда вода не дошла. Но при этом нужно было иметь паспорт РФ и быть готовым заплатить $100.
В настоящее время доступ к городу россиянами перекрыт.
"Они не смогли нас перестрелять, так решили затопить!", - говорит жительница Олешек.
Уровень проукраинских настроений с начала оккупации и до подрыва Каховской ГЭС, как она утверждает, держался на уровне 80%, однако сейчас, считает женщина, будет еще больше.
Горожане и их родственники на свободных территориях надеются, что международные гуманитарные организации смогут договориться о "зеленых коридорах" для доставки еды, чистой питьевой воды, одежды и медикаментов.
Тоже самое местные жители пишут в соцсетях и мессенджерах.
Также известно, что вывезенных в Железный Порт держат запертыми в пансионатах.
По данным Херсонской ОВА, днем 11 июня в Олешковской громаде было подтверждено 8 погибших. Но это только те, о которых удалось узнать.
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