Об этом волонтеры и местные жители рассказали Еспресо.

"Оккупанты крадут лодки, не дают эвакуироваться с крыш, не дают лекарства. Много немобильных людей, которые сами не могут уехать. Не уехали именно маломобильные и те, кто хотел остаться. Или те, у кого нет российского паспорта. Сложно уехать и возможности нет. Расстреливают волонтеров и лодки. Оккупанты продают воду и хлеб. По 400 рублей (179 гривен, - ред.) за хлеб и 200 (89 гривен, - ред.) за воду маленькую", - сказала одна из активисток.

Российские оккупанты, по ее словам, активно мародерят имущество жителей Олешек. При этом они могут быть одеты в гражданское, однако люди за время оккупации знают, как выглядят военные даже в гражданском.

Есть случаи, когда россияне намеренно расстреливают домашних животных вместо того, чтобы спасать их и их хозяев.

"Сейчас отходит вода и начали плавать трупы", - говорит женщина.

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Еще одна местная жительница, попросившая не называть ее имя, говорит, что по состоянию на 11 июня вода в Олешках продолжает стоять на Винрассаднике, Хлебзаводе, Хуторище. В микрорайоне Поселок вода хорошо сходит.

При этом центр Олешек еще с 7 июня остается сухим.

Эвакуацию на лодках российские оккупанты, как говорит эта жительница Олешек, предлагали в соседнее село Раденская, которое выше над уровнем моря и куда вода не дошла. Но при этом нужно было иметь паспорт РФ и быть готовым заплатить $100.

В настоящее время доступ к городу россиянами перекрыт.

"Они не смогли нас перестрелять, так решили затопить!", - говорит жительница Олешек.

Уровень проукраинских настроений с начала оккупации и до подрыва Каховской ГЭС, как она утверждает, держался на уровне 80%, однако сейчас, считает женщина, будет еще больше.

Горожане и их родственники на свободных территориях надеются, что международные гуманитарные организации смогут договориться о "зеленых коридорах" для доставки еды, чистой питьевой воды, одежды и медикаментов.

Тоже самое местные жители пишут в соцсетях и мессенджерах.

Также известно, что вывезенных в Железный Порт держат запертыми в пансионатах.

По данным Херсонской ОВА, днем 11 июня в Олешковской громаде было подтверждено 8 погибших. Но это только те, о которых удалось узнать.